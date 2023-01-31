Более 25 тысяч тюльпанов вырастили в Великих Луках к 8 Марта

16:13, 31 января 2023, ПАИ

Более 25 тысяч тюльпанов вырастили в великолукском зеленхозе к 8 Марта. Об этом в эфире радио «Луки ФМ» рассказал руководитель МП «Зеленхоз» Максим Чумаков.

Ранее директор студии цветочного дизайна Елена Фролова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM рассказала, что в Пскове мужчины чаще всего выбирают для женщин розы.

В целом, по ее словам, падения спроса в цветочном бизнесе не ощущается.