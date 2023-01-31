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Общество

«Как на дискотеке»: Наталия Соколова высказалась на тему курения вейпов детьми

Как донести до детей информацию о вреде от использования вейпов, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова на круглом столе в медиацентре ПАИ.

«У нас есть ребята, которые включились в работу по мониторингу ситуации и готовы выходить для работы со школьниками, так сказать, на равных. Я считаю, что основной уклон нужно делать на родителей, тех, кто покупает, кто считает, что это безвредно», - сказала Наталия Соколова.

«Когда идешь мимо школы, особенно в осенний период, такое ощущение, как на дискотеке какой-то», - обратила внимание детский омбудсмен.

Она добавила, что ситуация с вейпами урегулирована на нормативном уровне. «Мы можем как угодно это обсуждать, но есть закон, - заметила Наталия Соколова. - Мы сегодня пытаемся достучаться до родителей. Кстати, те, кто парит, это же на самом деле неплохие дети».

По ее словам, некоторые взрослые полагают, что до детей сложно достучаться. Однако Наталия Соколова уверена, что это не так.

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