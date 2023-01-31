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Общество

В Псковской области будут бороться с вейпами на законодательном уровне

В Псковской области планируют бороться с вейпами на законодательном уровне. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталия Соколова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Только в январе этого года два ребенка погибли в Санкт-Петербурге, поэтому и было предложено ужесточить федеральное законодательство. Мы тоже со своей инициативой выступаем. Готовим такой проект в областное Собрание, я говорю про уполномоченных по правам ребенка и про себя лично, для того, чтобы внести изменения в наше региональное законодательство в части запрета и реализации данных парогенераторов, вейпов для детей. Не только реализация, но и употребление», - сказала она.

Старший инспектор по особым поручениям отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ООД УУПиПДН УМВД России по Псковской области Светлана Королькова добавила, что профилактические беседы на тему опасности вейпов и одноразовых устройств с никотином регулярно проходят в школах региона и с родителями, и с детьми. «Как только ребенок вступает в определенный возраст, с ним проводят беседу, какие права они имеют, какие обязанности должны исполнять», - уточнила Королькова.

Напомним, что парламентские слушания по теме запрета и регулирования вейпов в России могут пройти в Госдуме уже в конце февраля или начале марта.

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