В Псковской области повысился прожиточный минимум

17:08, 31 января 2023, ПАИ

В Псковской области установлена величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам на 2023 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по соцзащите.

С 1 января 2023 года величина прожиточного минимума по Псковской области на душу населения составляет 14 тысяч 231 рубль, для трудоспособного населения — 15 тысяч 512 рублей, для пенсионеров — 12 тысяч 239 рублей, для детей — 13 тысяч 920 рублей.

Ранее сообщалось, что власти Псковской области решили увеличить прожиточный минимум на 2023 год.