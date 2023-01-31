В Псковской области повысился прожиточный минимум
В Псковской области установлена величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам на 2023 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по соцзащите.
С 1 января 2023 года величина прожиточного минимума по Псковской области на душу населения составляет 14 тысяч 231 рубль, для трудоспособного населения — 15 тысяч 512 рублей, для пенсионеров — 12 тысяч 239 рублей, для детей — 13 тысяч 920 рублей.
Ранее сообщалось, что власти Псковской области решили увеличить прожиточный минимум на 2023 год.
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