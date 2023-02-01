Музей сето в Печорском районе временно закроют

10:18, 01 февраля 2023, ПАИ

Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово 2 февраля будет закрыт для посетителей по техническим причинам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе государственного музея-заповедника «Изборск».

«Администрация музея приносит извинения за временные неудобства», - сообщили в учреждении.

Музей-усадьба народа сето — единственный в России музей малого финно-угорского народа сето, расположенный в подлинной усадьбе конца XIX - начала XX века. Является частью музея-заповедника «Изборск».

Напоминаем, в настоящее время также временно закрыт подъём на смотровую площадку башни Луковка. Остальные объекты музея-заповедника открыты для посетителей и работают в штатном режиме.