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Культура

Музей сето в Печорском районе временно закроют

Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово 2 февраля будет закрыт для посетителей по техническим причинам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе государственного музея-заповедника «Изборск».

«Администрация музея приносит извинения за временные неудобства», - сообщили в учреждении.

Фото: пресс-служба государственноно музея-заповедника "Изборск"

Музей-усадьба народа сето — единственный в России музей малого финно-угорского народа сето, расположенный в подлинной усадьбе конца XIX - начала XX века. Является частью музея-заповедника «Изборск».

Напоминаем, в настоящее время также временно закрыт подъём на смотровую площадку башни Луковка. Остальные объекты музея-заповедника открыты для посетителей и работают в штатном режиме.

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