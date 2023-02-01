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Завкафедрой Псково-Печерской семинарии награжден медалью апостола Петра

Фото: пресс-служба Псковской епархии

Заведующий кафедрой Псково-Печерской духовной семинарии награжден медалью святого апостола Петра, сообщается в пресс-службе Псковской епархии.

«29 января 2023 года, когда Православная Церковь празднует поклонение честным веригам святого первоверховного апостола Петра, по окончании Божественной литургии в Санкт-Петербургской духовной академии преосвященный Силуан, епископ Петергофский, во внимание к усердным трудам и в связи с юбилейной датой со дня рождения наградил заведующего кафедрой церковно-исторических и общегуманитарных дисциплин, преподавателя истории древней и Русской Православной Церкви Псково-Печерской духовной семинарии, доцента, кандидата богословия Дмитрия Андреевича Карпука медалью апостола Петра», - написали в епархии.

Ранее сообщалось, что преподаватель Псково-Печерской семинарии Владимир Кириллин стал лауреатом премии «Имперская культура».

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