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Культура

Завершается приём заявок на музейные чтения памяти Гейченко

Приём заявок от потенциальных докладчиков, желающих выступить на XXVI Февральских музейных чтениях, завершается сегодня, 1 февраля. Конференция памяти легендарного музейщика, первого послевоенного директора Государственного заповедника «Пушкинский уголок» (сейчас — «Михайловское») С. С. Гейченко пройдёт в рамках празднования 120-летия со дня его рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Порядка 20 заявок от исследователей истории, культуры и литературы из Москвы и Санкт-Петербурга, Ленинградской, Московской, Псковской, Тульской областей отправили музею-заповеднику А. С. Пушкина для участия в музейных чтениях.

Виктор Лысюк. Портрет Гейченко (из собрания музея-заповедника «Михайловское»)

Планируется, что в рамках чтений в научный оборот будут введены новые архивные данные, обнаруженные в частных и государственных фондах, итоги литературоведческих и искусствоведческих изысканий. «Значительный блок предстоящей конференции составят доклады и сообщения о работе музеев и музейщиков в годы Великой Отечественной войны. Также традиционно слушателей ждут выступления-воспоминания о С. С. Гейченко», — говорится в сообщении.

В музее напомнили, что побывать на конференции в качестве слушателя, но с возможностью принимать участие в обсуждениях всего услышанного может каждый, кому интересна история Отечества, его культуры и литературы. Специальной регистрации для этого не требуется.

Конференция пройдёт в музейном Научно-культурном центре 15 и 16 февраля, который находится в Пушкинских Горах на бульваре Гейченко, 1. 

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