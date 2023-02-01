В гордуме прокомментировали увеличение платы за содержание жилья

16:51, 01 февраля 2023, ПАИ

Увеличение платы за содержание жилого помещения прокомментировал председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы Юрий Бурлин. Свою позицию он высказал в эфире программы «Среда обитания» на «Серебряном дожде» (88.3 FM).

«Где-то порядка 3-4 лет плата не индексировалась – на жителей это хорошо влияло. Хотя мы проводили анализы, в среднем за 50 квадратных метров на 150 рублей увеличится плата. Порядка 16 типов домов в регионе, в каждом свой коэффициент», - отметил гость студии.

Он привел пример: «Если у нас в машину положено заливать 95-й бензин, а мы заливаем 76-й, потому что у нас нет денег - хорошо ли это? С точки зрения автовладельца - хорошо, но машина начинает изнашиваться, и, возможно, быстрее выйдет из строя».

Юрий Бурлин объяснил, что дом – это «условный автомобиль». «Если нам за дом нужно заплатить 20 рублей за квадратный метр, а мы вкладываем 15, дом начнёт быстрее рушиться. И тогда мы столкнемся с тем, что нам придется вложиться в капитальный ремонт - нам придется вкладываться больше», - продолжил Юрий Бурлин.

Ранее глава Пскова Борис Елкин пояснил, что изменение платы за содержание жилья касается ограниченного круга псковичей.