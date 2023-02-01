Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как создать ТОС и на что потратить грант, объяснили псковичам

Как организовать ТОС в Псковской области и получить грант, объяснил председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы Юрий Бурлин в эфире программы «Среда обитания» на «Серебряном дожде» (88.3 FM).

«С точки зрения механики - организовать ТОС легко. Нужен один человек, который возьмёт на себя административную нагрузку. Нужно обойти несколько человек, а затем организовать границу этого территориального общественного самоуправления», - сказал Юрий Бурлин.

«Достаточно заявления, пакета документов. Потом уже организовывается граница ТОСа, а затем - сам ТОС, после этого на заседании Думы мы утверждаем его», - продолжил гость студии. Председатель комитета также добавил, что для жителей домов ТОС – это возможность получить грант. «Члены ТОСа могут потратить деньги, например, на видеонаблюдение, шлагбаум, дверь в подъезде и так далее», - уточнил гость студии.

«Может быть городской, областной конкурс. Наша задача - дать возможность активным людям сотворить что-то хорошее, доброе, вечное. Что-то материальное или нематериальное», - подчеркнул Юрий Бурлин. Он также напомнил, что объявлен конкурс ТОС и идет прием заявок.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 февраля 2023

В поликлинике Великих Лук появилась новая система записи на прием к врачу
01 февраля 2023

Народную программу ЕР дополнили разделом о развитии новых регионов
01 февраля 2023

ФОТОФАКТ Ямочный ремонт идёт рядом с торговым центром Fjord Plaza
01 февраля 2023

Михаил Ведерников провёл совещание по вопросу модернизации школ
01 февраля 2023

В гордуме прокомментировали увеличение платы за содержание жилья
01 февраля 2023

Первичное отделение «Движения первых» открылось в Псковском медколледже

01 февраля 2023

Развитие отечественного машиностроения обсудят в новом выпуске «Бизнес-клуба»
01 февраля 2023

Юрий Бурлин прогнозирует рост цен после введения моратория на закон о госзакупках


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...