Как создать ТОС и на что потратить грант, объяснили псковичам

18:07, 01 февраля 2023, ПАИ

Как организовать ТОС в Псковской области и получить грант, объяснил председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы Юрий Бурлин в эфире программы «Среда обитания» на «Серебряном дожде» (88.3 FM).

«С точки зрения механики - организовать ТОС легко. Нужен один человек, который возьмёт на себя административную нагрузку. Нужно обойти несколько человек, а затем организовать границу этого территориального общественного самоуправления», - сказал Юрий Бурлин.

«Достаточно заявления, пакета документов. Потом уже организовывается граница ТОСа, а затем - сам ТОС, после этого на заседании Думы мы утверждаем его», - продолжил гость студии. Председатель комитета также добавил, что для жителей домов ТОС – это возможность получить грант. «Члены ТОСа могут потратить деньги, например, на видеонаблюдение, шлагбаум, дверь в подъезде и так далее», - уточнил гость студии.

«Может быть городской, областной конкурс. Наша задача - дать возможность активным людям сотворить что-то хорошее, доброе, вечное. Что-то материальное или нематериальное», - подчеркнул Юрий Бурлин. Он также напомнил, что объявлен конкурс ТОС и идет прием заявок.