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Общество

Применение оружия против браконьеров поддержали в Псковской области

Изменения в федеральный закон, разрешающие охотинспекторам применение физической силы и служебного оружия для задержания браконьеров, поддержали в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области. Об этом в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации сообщил заместитель председателя комитета Андрей Горкунов.

«Инспектор контактирует с вооруженными людьми, и его жизнь может находиться в опасности, поэтому я поддерживаю это изменение», – сказал Андрей Горкунов.

Также он сообщил, что в Псковской области уже были случаи, когда по инспекторам стреляли во время исполнения ими должностных обязанностей. Трагических последствий не было.

Напомним, что с 3 февраля 2023 года в профильный закон об охоте вносятся изменения, которые позволяют государственным охотничьим инспекторам проводить постоянные рейды, чтобы выявлять нарушения и вести профилактическую работу.

Кроме того, охотинспекторы получили право на применение физической силы и оружия для задержания нарушителей. Изменения направлены на борьбу с браконьерами.

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