Применение оружия против браконьеров поддержали в Псковской области
Изменения в федеральный закон, разрешающие охотинспекторам применение физической силы и служебного оружия для задержания браконьеров, поддержали в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области. Об этом в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации сообщил заместитель председателя комитета Андрей Горкунов.
«Инспектор контактирует с вооруженными людьми, и его жизнь может находиться в опасности, поэтому я поддерживаю это изменение», – сказал Андрей Горкунов.
Также он сообщил, что в Псковской области уже были случаи, когда по инспекторам стреляли во время исполнения ими должностных обязанностей. Трагических последствий не было.
Напомним, что с 3 февраля 2023 года в профильный закон об охоте вносятся изменения, которые позволяют государственным охотничьим инспекторам проводить постоянные рейды, чтобы выявлять нарушения и вести профилактическую работу.
Кроме того, охотинспекторы получили право на применение физической силы и оружия для задержания нарушителей. Изменения направлены на борьбу с браконьерами.