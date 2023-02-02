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Общество

Две стихийные свалки ликвидируют в Псковской области

Природоохранная прокуратура завершила проверку по публикациям в СМИ сведений об обнаружении свалок в Печорском и Гдовском районах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
 
Информацию о свалках опубликовали в СМИ в октябре 2022 года. По результатам проведенных проверок на территории Гдова и Печор было обнаружено две несанкционированные свалки общей площадью порядка 1 га. Как сообщалось ранее, на земельных участках складировали преимущественно бытовые и строительные отходы. 

Суд принял решение удовлетворить исковые требования прокурора о возложении на органы местного самоуправления районов и городов обязанности принять меры по ликвидации стихийных свалок. Решения суда в законную силу пока не вступили. 

 
 

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