Две стихийные свалки ликвидируют в Псковской области

13:03, 02 февраля 2023, ПАИ

Природоохранная прокуратура завершила проверку по публикациям в СМИ сведений об обнаружении свалок в Печорском и Гдовском районах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.



Информацию о свалках опубликовали в СМИ в октябре 2022 года. По результатам проведенных проверок на территории Гдова и Печор было обнаружено две несанкционированные свалки общей площадью порядка 1 га. Как сообщалось ранее, на земельных участках складировали преимущественно бытовые и строительные отходы.

Суд принял решение удовлетворить исковые требования прокурора о возложении на органы местного самоуправления районов и городов обязанности принять меры по ликвидации стихийных свалок. Решения суда в законную силу пока не вступили.



