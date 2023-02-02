С 80-летием победы в Сталинградской битве поздравил псковичей Борис Елкин

13:28, 02 февраля 2023, ПАИ

С 80-летием со дня окончания Сталинградской битвы поздравил псковичей глава города Пскова Борис Елкин. Обращение он разместил в своём телеграм-канале.

«Сталинградская битва занимает особое место в истории Великой Отечественной войны. Величайшее сражение длилось 200 дней и ночей с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года и стало одним из самых ожесточенных и кровопролитных в истории человечества», - написал Борис Елкин.

Он напомнил, что битва за Сталинград унесла жизни более миллиона человек. «Победа в ней переломила ход войны и позволила Красной Армии прочно овладеть стратегической инициативой и до самого конца диктовать врагу свою волю», - отметил глава города.

Борис Елкин подчеркнул, что подвиг сталинградцев, их мужество и стойкость никогда не забыть. Он пожелал ветеранам крепкого здоровья и сил, а подрастающему поколению - знать историю и чтить память героических предков.

Сегодня Борис Елкин принял участие в митинге, посвященном 80-летию со дня окончания Сталинградской битвы.