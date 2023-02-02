Более 50 книг передал Пушкинский заповедник в дар городской библиотеке

15:09, 02 февраля 2023, ПАИ

Более 50 книг из научно-популярной серии «Михайловская пушкиниана» в дар Псковской центральной библиотечной системе передал сегодня Государственный музей-заповедник «Михайловское». Это выпуски последних лет, с 69-го по 93-й, совсем недавно вышедший из печати. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

«В библиотеке называют издания Пушкинского заповедника весьма и весьма востребованными. Ими пользуются не только студенты и профильные специалисты, но и читатели самого широкого круга — те, кто интересуется культурой и историей региона», - говорится в сообщении.

Сборники включают в себя материалы научных конференций, которые проводит Пушкинский заповедник. Там размещены новые исследования сотрудников музея, выполненные по не известным ранее архивным документам.

«Разумеется, все эти книги существуют и в цифровом формате, размещены на официальном сайте музея-заповедника. Однако, несмотря на это, многие наши читатели предпочитают пользоваться именно бумажными их версиями, полагая, что они удобнее или, например, безопаснее для зрения», — рассказала заведующая отделом научной библиотеки музея-заповедника «Михайловское» Людмила Беляева.