Участники творческой экспедиции окунутся в культуру Псковской земли - Алла Сердцева

15:23, 02 февраля 2023, ПАИ

Свое мнение о проведении творческой экспедиции «Псков 2023» для художников из разных стран высказала руководитель студенческих отрядов Псковской области, член Общественной палаты региона Алла Сердцева.

«Это замечательно, что такие проекты существуют. Псковская область - это очень красивый регион, который вдохновлял на создание шедевров не одно поколение творческих личностей. Поэтому, очень важно, чтобы на Псковскую землю приезжало как можно больше людей. Для иностранных граждан тоже важно окунуться в культуру Псковской земли, ведь здесь начинается Россия», - сказала она и поблагодарила авторов проекта.

Ранее сообщалось, что художники из разных стран приехали в Псковскую область. Основная идея экспедиции – познакомить гостей с красотами Псковской области.