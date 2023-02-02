Главные цели проведения Года педагога назвали псковские учителя

17:29, 02 февраля 2023, ПАИ

Повысить статус учителя в Год педагога и наставника - главная цель, сказал учитель истории и обществознания лицея № 4 Иван Марченко на финале конкурса «Учитель года - 2023», который прошел в Псковском техническом лицее сегодня, 2 февраля.

Финалистам задали вопроc, какие изменения, на их взгляд, должны произойти в муниципальной системе образования Пскова в Год педагога и наставника.

«Многие ожидают услышать ответ, что мы хотим новые школы, новые здания, новые экраны, компьютеры, желательно какие-нибудь классные лаборатории. В целом, конечно, все это нужно, потому что материально-техническое обеспечение позволяет лучше и качественнее осуществлять педагогические процессы», - ответил Иван Марченко.

По его словам, главная цель - повысить статус педагога и престиж работы учителя. «Из человека, который оказывает услуги, превратить его в человека, который, в первую очередь, сам верит в то, что он создает новый, большой мир и работает на будущее», — подчеркнул педагог.

Также он отметил, что и сам учитель должен находиться в развитии. «Крайне необходимо создать возможность, чтобы учителя делились живым опытом. Мне бы хотелось, чтобы у нас в городе или на уровне области был полноценный форум педагогов, не просто собрались и зачитали доклады, а выехали и интенсивно позанимались, поделились опытом», — подытожил он.

В свою очередь учитель английского и немецкого языков школы № 11 Павел Шадрин заметил, что необходимо уравнять ставку педагога со средней зарплатой по региону. «Это создаст здоровую конкуренцию и повысит требования к учителям», - считает он.

Также, по мнению педагога, необходимо дополнительно выделить деньги на обеспечение учителей-предметников всей необходимой литературой. Кроме того он подчеркнул, что учителям необходимо совместно искать пути решения проблем, которые возникают на их профессиональном пути.

Учитель начальных классов средней школы № 9 имени А. С. Пушкина Наталья Семёнова, учитель начальных классов средней школы № 2 Айно Вирке и учитель английского и немецкого языков лицея экономики и основ предпринимательства № 10 Ирина Леонова тоже сошлись во мнении, что псковским педагогам не хватает возможности делиться опытом. По их мнению, нужно организовать мероприятия, где они не только смогут обменяться мнениями и рассказать о своей практике, но еще и повысить мастерство.

Напомним, что финал конкурса «Учитель года – 2023» прошёл в Пскове в формате пресс-конференции, где педагоги являлись спикерами, а жюри, учащиеся и другие участники задавали им вопросы. Итоги будут подведены завтра, 3 февраля.