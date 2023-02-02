Туристов из Уфы хотят привлечь в Псковскую область

15:32, 02 февраля 2023, ПАИ

Туристов из Уфы (Башкирия) хотят привлечь в Псковскую область. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщила председатель регионального комитета по туризму Марина Егорова.

«В этом году планируем провести инфотур для Уфы. Мы видим потенциал привлечения туристов из этого региона», - пояснила спикер.

Кроме того, в начале марта на ВДНХ состоится очная презентация Псковской области для турбизнеса Москвы. Регион также будет представлен на выставке Московской международной турвыставке и на апрельской выставке «Отдых-2023» в Минске.

Ране стало известно о планах запустить авиарейс из Пскова в Уфу.