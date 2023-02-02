Более 50 псковских предпринимателей в туротрасли получили поддержку в 2022 году

16:35, 02 февраля 2023, ПАИ

54 субъекта малого и среднего предпринимательства в Псковской области воспользовались грантовой поддержкой в сфере туризма в 2022 году. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 2 февраля рассказала председатель регионального комитета по туризму Марина Егорова.

По её словам, в прошлом году в рамках нацпроекта комитет предоставлял грантовую поддержку на создание туристической инфраструктуры. «Проекты были самые разные: это и обустройство пляжей, и новые туристические маршруты, и мобильные приложения. Создавалась условия для функционирования круглогодичных бассейнов, инфраструктура для маломобильных групп. Очень приятно, что были такие заявки, и эти проекты были реализованы», - сказала Марина Егорова.

Председатель комитета по туризму также сообщила, что в конце года также были выданы средства на поддержку модульных отелей. «На конкурсном отборе было поддержано семь проектов, которые реализуют в разных районах Псковской области», - сообщила она и добавила, что отели более низкой категории тоже нужны в регионе.