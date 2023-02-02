В Псковской области пройдёт второй этап чемпионата по автомногоборью

19:00, 02 февраля 2023, ПАИ

Второй этап чемпионата и первенства региона по автомногоборью «Ледовый спринт-слалом «Печоры-2» состоится на картодроме «Печорский» 4 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Федерации автомобильного спорта Псковской области.

«Участникам представится возможность проявить свои способности и таланты управления и маневрирования своим автомобилем на более длинной дистанции — 1 900 метров!» — говорится в сообщении.

Отмечается, что в соревнованиях могут принять участие автоспортсмены с 12 лет, а для любителей быстрой езды организуют специальное состязание. Победителей ждут кубки и дипломы федерации.

Регистрация участников пройдёт в ГК «Изборск» (Изборск, улица Печорская, дом 13). Информацию можно получить по телефону 73-47-77 с 10:00 до 17:00.

Ранее сообщалось, что завершился первый этап чемпионата Псковской области по автомногоборью.