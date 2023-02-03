Матрёшка выступит на открытии арт-фестиваля в Великих Луках

11:39, 03 февраля 2023, ПАИ

Лиза Матрёшка выступит на открытии арт-фестиваля современного искусства «Притяжение-ВЛ», который пройдет 25 февраля в клубе AMSTERDAM, сообщает Luki-news.

Творчество Матрёшки - это стихийный музыкальный прииск, или, как говорят сами ребята, «музыкодобывающее предприятие по разработке россыпных месторождений смыслов, звуков, слов и драгоценных моментов».

Ранее псковский коллектив Lizamatryoshka стал победителем проекта «Лайн-ап #Моспродюсер | День города 2022» и выступил на Поклонной горе на Дне города Москвы.