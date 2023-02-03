Матрёшка выступит на открытии арт-фестиваля в Великих Луках
Лиза Матрёшка выступит на открытии арт-фестиваля современного искусства «Притяжение-ВЛ», который пройдет 25 февраля в клубе AMSTERDAM, сообщает Luki-news.
Творчество Матрёшки - это стихийный музыкальный прииск, или, как говорят сами ребята, «музыкодобывающее предприятие по разработке россыпных месторождений смыслов, звуков, слов и драгоценных моментов».
Ранее псковский коллектив Lizamatryoshka стал победителем проекта «Лайн-ап #Моспродюсер | День города 2022» и выступил на Поклонной горе на Дне города Москвы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>