Почти 40% россиян ощутили подорожание услуг ЖКХ за последний месяц

13:26, 03 февраля 2023, ПАИ

Более трети россиян (38%) отмечают за последние четыре недели рост цен на жилищно-коммунальные услуги, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные в пятницу на официальном сайте социологического центра.

Отвечая на вопрос социологов о том, «на какие основные услуги цены за последний месяц заметно выросли», 17% сограждан или почти каждый шестой указали на медицинские услуги, передает «Интерфакс».

По данным ФОМ, 14% респондентов говорят о подорожании услуг пассажирского транспорта, 13% участников опроса указывают на бытовые услуги.

Опрос был проведён 20-22 января 2023 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населённых пунктах в 53 регионах РФ.

Ранее сообщалось, что в России предложили снизить плату ЖКУ за вывоз мусора.