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Общество

Псковичи в февральские выходные предпочитают туры на Кавказ и в Сочи - эксперт

Какие туры предпочитают псковичи в четырехдневные выходные, рассказала Псковскому агентству информации заместитель директора псковского туроператора Александра Лебедева.

«Большой популярностью стали пользоваться туры на Кавказ, Минеральные Воды, Пятигорск, Кисловодск, Нальчик, потому что из Питера сейчас очень хорошие цены. Эти направления сейчас бьют рекорды, остальные едут в Сочи на лыжах кататься. Это два основных направления - Сочи с одной стороны, а с другой стороны Нальчик, Пятигорск, Кисловодск», - сказала Александра Лебедева.

Она отметила, что большого ажиотажа именно в четырехдневные выходные на туры нет, псковичи и так покупают билеты в Сочи и Пятигорск. «Поехать в Сочи и в Пятигорск на 3-4 дня будет достаточно, перелёт короткий», - пояснила эксперт. 

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