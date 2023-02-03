Более 300 художников пытались принять участие в экспедиции «Псков-2023»

19:34, 03 февраля 2023, ПАИ

Около 370 художников пытались принять участие в международной творческой экспедиции «Псков-2023», сообщил руководитель отдела по работе с иностранными обучающимися Санкт-Петербургской академии художеств Константин Бекетов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Он отметил, что конкурсный отбор в экспедицию был 25 человек на место и только лучшие студенты академии художеств смогли приехать в Псков. Помимо профессиональных критериев, при отборе студентов учитывался также уровень владения русским языком, поскольку многие студенты приехали из других стран.

Отметим, что по результатам экспедиции будет организована выставка работ. На ней будут представлены картины с зимнего и летнего пленэров. Откроется выставка завтра.