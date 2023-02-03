Эксперт рассказала, откуда в Псковскую область приедут туристы в февральские выходные

19:55, 03 февраля 2023, ПАИ

Псковскую область в четырёхдневные выходные преимущественно посетят гости из Санкт-Петербурга и Москвы. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказала председатель регионального Союза туриндустрии Светлана Баранова.

«Псков — точка входа в наш регион. Традиционные туры — Псков, Изборск, Печоры. Есть туры просто с масленичными гуляньями в Изборске. В регионе туристы преимущественно посещают Псков, Печоры, Изборск, Пушкинский заповедник. К нам едут в основном из Москвы и Санкт-Петербурга», — отметила председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова.

Ранее сообщалось, что псковичи в февральские выходные предпочитают туры на Кавказ и в Сочи.