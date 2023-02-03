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Общество

Спасшего псковских рыбаков инспектора рыбоохраны представят к награде

Старший госинспектор отдела рыбоохраны Северо-Западного территориального управления Росрыболовства Эдуард Морозов будет представлен к награде медалью МЧС за спасение тонущего рыбака, пишет Федеральное агентство по рыболовству.

Инцидент произошёл вечером 28 января. К инспектору рыбоохраны обратились за помощью: в районе деревни Устье Псковской области под лёд провалились двое рыбаков.  

«Я как только услышал по телефону, что надо помочь тонущим людям, побежал за ключами от лодки. Взяв с собой два спасательных круга, направился к месту происшествия. Очень переживал и старался как можно быстрее помочь рыбакам», — рассказал Эдуард Морозов.

На берегу к нему присоединись двое мужчин, которые помогли спасти людей. 

С помощью подручных средств удалось вытащить рыбаков из воды и проводить их к берегу в машину скорой помощи. Один из рыбаков благополучно доставлен в больницу, второй скончался от переохлаждения. Обстоятельства случившегося выясняет полиция.

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