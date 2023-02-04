Акцию «Тепло для героя» поддержала пенсионерка из Дно

15:15, 04 февраля 2023, ПАИ

Акцию «Тепло для героя» поддержала участница Союза пенсионеров России из Дно, сообщается в группе «Одиночеству — нет!» Дно» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на председателя местного отделения ООО «Союз пенсионеров России» по Дновскому району Марину Тихонову.

«В свободное время Вера Андреева вяжет шерстяные носки для участников спецоперации, а также отвозит в перинатальный центр Пскова вязаные изделия для самых маленьких: это тёплые носочки, шапочки, царапки на ручки», — говорится в сообщении.

Кроме того, вместе с мужем она отвозит вязаные подследники для нуждающихся в псковскую церковь Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Ранее сообщалось, что уникальную защиту от тепловизоров создают для бойцов СВО в Красногородском районе.