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Общество

Акцию «Тепло для героя» поддержала пенсионерка из Дно

Акцию «Тепло для героя» поддержала участница Союза пенсионеров России из Дно, сообщается в группе «Одиночеству — нет!» Дно» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на председателя местного отделения ООО «Союз пенсионеров России» по Дновскому району Марину Тихонову.

Фото: группа «Одиночеству — нет!» Дно»

«В свободное время Вера Андреева вяжет шерстяные носки для участников спецоперации, а также отвозит в перинатальный центр Пскова вязаные изделия для самых маленьких: это тёплые носочки, шапочки, царапки на ручки», — говорится в сообщении.

Кроме того, вместе с мужем она отвозит вязаные подследники для нуждающихся в псковскую церковь Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Ранее сообщалось, что уникальную защиту от тепловизоров создают для бойцов СВО в Красногородском районе.

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