В Псково-Печерском монастыре собираются паломники со всей страны

23:03, 04 февраля 2023, ПАИ

Паломники со всей России собираются в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Уже завтра там торжественно отметят сразу два дня памяти — новомучеников и исповедников Церкви Русской и старца Иоанна. В обители проводят божественные литургии.

Верующие посещают Святые пещеры и келью Иоанна (Крестьянкина), которого не стало 17 лет назад. Он прошёл непростой жизненный путь. Многие специально приезжали к исповеднику православной веры, чтобы получить от него совет и утешение.

Напомним, что бесплатные автобусы будут курсировать до Псково-Печерского монастыря 4 и 5 февраля, в день памяти старца Иоанна (Крестьянкина).