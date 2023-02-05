Концерт детско-юношеского хора прошёл в Изборске

12:25, 05 февраля 2023, ПАИ

Концерт детско-юношеского хора преп. Иоанна Дамаскина из Санкт-Петербурга прошёл 4 февраля в выставочном зале музея-заповедника «Изборск». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Участники коллектива исполнили для зрителей песнопения в византийской певческой традиции и патриотические песни, а также уникальные музыкальные произведения, созданные под чутким руководством бессменного руководителя хора, его создателя Ирины Болдышевой. Концерт был небольшой, но очень душевный.

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После мероприятия участникам творческого коллектива провели экскурсию по выставке «Россия. Истоки», где показали подлинные картины выдающихся русских академистов.

«Благодарим хор и его руководителя и надеемся, что мы посеяли зёрна будущей дружбы, которые взойдут, заколосятся и подарят нам новые встречи, выступления и концерты, а с ними — радость, восхищение, восторг и псковичей, и гостей Изборской земли!» — отметили в музее.

Хор был создан в 1990 году по благословению приснопамятного старца Иоанна (Крестьянкина), которого православные христиане вспоминают 5 февраля.