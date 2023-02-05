Концерт детско-юношеского хора прошёл в Изборске
Концерт детско-юношеского хора преп. Иоанна Дамаскина из Санкт-Петербурга прошёл 4 февраля в выставочном зале музея-заповедника «Изборск». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.
Участники коллектива исполнили для зрителей песнопения в византийской певческой традиции и патриотические песни, а также уникальные музыкальные произведения, созданные под чутким руководством бессменного руководителя хора, его создателя Ирины Болдышевой. Концерт был небольшой, но очень душевный.
После мероприятия участникам творческого коллектива провели экскурсию по выставке «Россия. Истоки», где показали подлинные картины выдающихся русских академистов.
«Благодарим хор и его руководителя и надеемся, что мы посеяли зёрна будущей дружбы, которые взойдут, заколосятся и подарят нам новые встречи, выступления и концерты, а с ними — радость, восхищение, восторг и псковичей, и гостей Изборской земли!» — отметили в музее.
Хор был создан в 1990 году по благословению приснопамятного старца Иоанна (Крестьянкина), которого православные христиане вспоминают 5 февраля.