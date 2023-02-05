Заражённую паразитами щуку обнаружили в Пскове

14:00, 05 февраля 2023, ПАИ

Предположительно заражённую паразитами щуку обнаружили псковичи. О странной рыбьей икре сообщили в группе «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

«Из всех рыбных деликатесов нашего региона опасность для человека представляет только щучья икра, насколько я знаю. Выкинуть однозначно», — отметил один из комментаторов. Другой добавил, что употребляет щучью икру в пищу после обработке в соляной ванне, но эту выкинул бы не задумываясь.

Подписчики сообщества сошлись во мнении, что есть такую икру не стоит. «Дифиллоботриоз — паразит. 100 % нельзя есть ни икру, ни рыбу. Домашним животным тоже нельзя давать», — отметили в комментариях.

Колумнист ПАИ Николай Бесклёвный отметил, что держался бы от такой икры подальше. «Первый раз такое вижу. И вообще, к щучьей икре без тепловой обработки рекомендовал бы вообще не прикасаться», — подчеркнул он.

Ранее псковские рыбаки жаловались на ленточного червя солитера в рыбе из Чудского озера.