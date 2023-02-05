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Культура

Тысячи паломников собрались в Печорах почтить память о. Иоанна (Крестьянкина)

Тысячи паломников собрались в Печорах почтить память о. Иоанна (Крестьянкина), передаёт корреспондент Псковского агентства информации. 

«Сюда приходят тысячи и тысячи людей — и те, кто благодарны ему за встречу в жизни, и те, кто знают его лишь заочно по преданиям, по разговорам, по книгам, а самое главное — по молитвам к нему. Это был редчайший человек в мире. Таких единицы. Но без таких мир не стоит», — приводит слова митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) Первый канал.

Сегодня, в годовщину смерти архимандрита Иоанна (Крестьянкина), Божественную литургию в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

В 1967 году иеромонах Иоанн поступил в Псково-Печерский монастырь. С тех пор почти сорок лет его жизнь была связана с этой обителью. Отца Иоанна (Крестьянкина) знали во многих странах мира и называли «всероссийским старцем». В последние годы из-за возраста и болезней отец Иоанн не имел возможности принимать желающих, однако письма с разных концов света продолжали приходить в адрес монастыря, на многие из них он отвечал сам.

В 2022 году митрополит Тихон (Шевкунов) выступил с инициативой прославления старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина) в лике святых как исповедника. Он отметил, что инициаторами этого предложения также выступили Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, Псковская епархия, Сретенский ставропигиальный мужской монастырь и Свято-Тихоновский богословский институт, которые в той или иной степени имели отношение к духовной деятельности архимандрита Иоанна. 

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