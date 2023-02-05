В комитете по ветеринарии рассказали, что делать с напугавшей псковичей икрой

14:40, 05 февраля 2023, ПАИ

Икру, фотографией которой 4 февраля поделились псковичи в соцсетях, необходимо утилизировать. Такое мнение высказала председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина.

Она отметила, что это действительно похоже на такую паразитарную инфекцию, как дифиллоботриоз, однако делать окончательные выводы исходя из фотографии нельзя. «Предварительно очень похоже, но лучши подтвердить в лаборатории», — подчеркнула председатель комитета.

По её словам, заражённую рыбу ни в коем случае нельзя употреблять в пищу даже после термической обработки. Кроме того, утилизировать её тоже надо особым образом: сначала проварить, а только потом выбросить.

Дифиллоботриоз — это паразитарная инфекция, в основе которой лежит заражение ленточным червём из семейства Diphyllobothriidae. Известно, что возбудитель паразитирует в тонком кишечнике, что приводит к развитию анемии и диспептических явлений. Заболеваемость этим гельминтозом напрямую связана с рыбным промыслом.