Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На следующей неделе псковичей ждёт слабая магнитная буря

Небольшое возбуждение магнитосферы произойдёт на будущей неделе, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. 

Напомним, 6 февраля в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, днём местами пройдёт небольшой снег.

Магнитные бури могут влиять на человека с такими симптомами, как болезненная реакция на свет и (или) громкие звуки, боль в суставах, бессонница или, наоборот, повышенная сонливость, раздражительность, слабость, плохое общее самочувствие и так далее.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 февраля 2023

На радио «Звезда» московский экскурсовод провел экскурсию по Пскову

05 февраля 2023

Комитет по здравоохранению рассказал о самой опасной опухоли
05 февраля 2023

На следующей неделе псковичей ждёт слабая магнитная буря
05 февраля 2023

Работодатели встретились со студентами медколледжа в Великих Луках

05 февраля 2023

Островские студенты познакомились с молекулярной кулинарией

05 февраля 2023

Военно-спортивные сборы для подростков прошли в Пушкинских Горах
05 февраля 2023

Разговор на равных: молодые парламентарии Гдова встретились с главой района
05 февраля 2023

Наталья Решетникова провела мастер-класс для студентов колледжа искусств

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...