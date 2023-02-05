На следующей неделе псковичей ждёт слабая магнитная буря

20:42, 05 февраля 2023, ПАИ

Небольшое возбуждение магнитосферы произойдёт на будущей неделе, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Напомним, 6 февраля в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, днём местами пройдёт небольшой снег.

Магнитные бури могут влиять на человека с такими симптомами, как болезненная реакция на свет и (или) громкие звуки, боль в суставах, бессонница или, наоборот, повышенная сонливость, раздражительность, слабость, плохое общее самочувствие и так далее.