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Общество

Четырьмя локациями в Пскове займутся участники «Архитектурной экспедиции»

О реализации проекта «Архитектурная экспедиция», направленного на вовлечение молодых архитекторов в развитие малых городов и сел региона, рассказала руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области Наталья Плявинская в эфире проекта «Псковский телеграм Online». 

Она отметила, что работа над проектом началась в стенах Московского архитектурного института, где взяли в проработку различные локации Псковской области.

Более 60 молодых архитекторов под руководством 12 кураторов разработают концептуальные проекты развития объектов различных типов на территории муниципальных образований региона. Локациями были выбраны: Псков, Порхов, Печоры, Гдов, село Середка и рабочий поселок Палкино.

Наталья Плявинская отметила, что в Пскове участники экспедиции будут работать на четырёх локациях. В областном центре стоит задача заложить концепцию новых кварталов многоквартирной застройки.«По итогам работы будут получены концепции развития этих территорий. Мы говорим о создании среды для жизни людей, чтобы повысить качество жизни на этой территории», - рассказала эксперт.

По её словам, в проекте задействованы и псковские архитекторы, в том числе молодые. Наталья Плявинская  подчеркнула, что концепция будет проработана с точки зрения экономического использования. Результаты деятельности специалистов можно будет увидеть в мае-июне.

«Архитектурная экспедиция» проходит в рамках регионального ведомственного проекта «Комплексное развитие опорных населенных пунктов Псковской области и прилегающих территорий», который реализуется по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

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