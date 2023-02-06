Четырьмя локациями в Пскове займутся участники «Архитектурной экспедиции»

12:13, 06 февраля 2023, ПАИ

О реализации проекта «Архитектурная экспедиция», направленного на вовлечение молодых архитекторов в развитие малых городов и сел региона, рассказала руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области Наталья Плявинская в эфире проекта «Псковский телеграм Online».

Она отметила, что работа над проектом началась в стенах Московского архитектурного института, где взяли в проработку различные локации Псковской области.

Более 60 молодых архитекторов под руководством 12 кураторов разработают концептуальные проекты развития объектов различных типов на территории муниципальных образований региона. Локациями были выбраны: Псков, Порхов, Печоры, Гдов, село Середка и рабочий поселок Палкино.

Наталья Плявинская отметила, что в Пскове участники экспедиции будут работать на четырёх локациях. В областном центре стоит задача заложить концепцию новых кварталов многоквартирной застройки.«По итогам работы будут получены концепции развития этих территорий. Мы говорим о создании среды для жизни людей, чтобы повысить качество жизни на этой территории», - рассказала эксперт.

По её словам, в проекте задействованы и псковские архитекторы, в том числе молодые. Наталья Плявинская подчеркнула, что концепция будет проработана с точки зрения экономического использования. Результаты деятельности специалистов можно будет увидеть в мае-июне.

«Архитектурная экспедиция» проходит в рамках регионального ведомственного проекта «Комплексное развитие опорных населенных пунктов Псковской области и прилегающих территорий», который реализуется по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.