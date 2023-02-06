До 0 градусов ожидается в Пскове 7 февраля

12:51, 06 февраля 2023, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 7 февраля, сообщает Псковский гидрометцентр.

Ночью в регионе местами пройдёт небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха по области ночью составит от -10 до -5 градусов, днем – от -5 до 0 градусов. На дорогах возможно образование гололедицы. Прогнозируется северный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление будет высоким.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время на погоде в регионах Северо-Запада России скажется влияние мощного атлантического циклона.