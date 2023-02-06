В Финском парке Пскова вновь закрылся каток

13:41, 06 февраля 2023, ПАИ

Каток в Финском парке Пскова не будет работать 6 февраля, сообщается на странице стадиона «Машиностроитель» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие друзья, каток в Финском парке сегодня не работает, о начале работы катка сообщим дополнительно», - отмечается в посте.

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Ранее каток уже закрывался из-за погодных условий, однако возобновил свою работу в субботу, 4 февраля.

Напомним, что каток в Финском парке открылся 17 декабря. В этом году там установили обновлённое ограждение, видеонаблюдение, отапливаемый модуль для проката и стали выдавать новые прокатные коньки разных размеров.

По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефону 50-00-26.