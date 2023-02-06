В Роспотребнадзоре назвали нарушением указание веса вместо объема молока

14:02, 06 февраля 2023, ПАИ

Указание веса на упаковке молока вместо объема является нарушением, но допускается одновременное использование двух величин, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что на полках российских супермаркетов стали чаще появляться упаковки молока, сливок и кефира, на которых указан вес продукта, а не его объем. Таким образом производители начали маскировать снижение объема продукции.

«Указание веса на упаковке молока без указания объема является нарушением действующего технического регламента, что в свою очередь чревато наложением административного штрафа», - приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Согласно техническому регламенту, на жидкой пищевой продукции должен быть указан объем, а на товарах пастообразной, вязкой или вязкопластичной консистенции - объем или масса; на твердой, сыпучей и смеси твердого и жидкого вещества - масса, пояснили в пресс-службе. При этом допускается одновременное использование двух величин для указания количества пищевой продукции, например, масса и количество штук, масса и объем, уточнили в ведомстве.