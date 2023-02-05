Противоречащие совместимости

15:54, 06 февраля 2023, ПАИ

Во время подготовки к открытию выставки в галерее «Цех» «Камень, дерево, бумага» нам удалось пообщаться с известными псковскими художниками-иконописцами. Один из них – Сергей Михайлов, стихия которого дерево, расскажет нам о том, как можно сочетать несочетаемое.

- В чем заключаются отличия псковской иконы от других?

- Псковская икона блещет жемчугами, если вы видели основные наборы такой иконописи, то это чаще всего использование празелени, зеленой и алой краски, в некоторых местах еще иногда бывают червленые отбивки. Червление – это красная охра. Потом окончательная доводка – это украшение жемчугами. Белилами расставлены точки и оживки на ликах. Иногда там участвует так называемый аурипигмент – это порошок мелкого металлического блеска. Вот это и есть строение псковской иконы.

- Что именно вас привело к написанию икон?

- У меня корни поповские. Мой дедушка – протоиерей митрофорный – отец Николай Вотчинский из Великого Устюга, я вам даже покажу его лик.

Сидел десять лет с 1937 по 1947 год. Не хотел закрывать храм по приказу. Ему навязывали определенный прогиб, чтобы он контактировал с обновленцами. И тогда коммунисты придумали биологический опыт «разделяй и стравливай». Пришла так называемая новая церковь. Появилась, например, Красная пасха. Они пытались заменить древнюю веру на коммунистическую. Иконостасы – это политбюро. Вождь – это мощи, которые находятся в мавзолее, усыпальнице. Прямые параллели, понимаете?

Отсидел в Медвежьегорске (это рядом с Карелией), там же снимали фильм «Любовь и голуби». Была затея поставить церковь в память о мучениках-лагерниках. Там много было священства, и вот мне пришел заказ спроектировать храм. Но, к сожалению, когда дошло до дела и я уже отправил все чертежи, эта фирма лопнула. Вообще география у моих храмов большая. И география у них большая. От Прибалтики до Камчатки.

- Почему именно иконы из дерева?

- Я пытался писать икону и был склонен учиться у отца Зенона, но не пошло у меня это дело. Потом случилась встреча с резчиком, который возрождал старые ремесленные по источникам вещи в Сергиевом Посаде. Им оказался Александр Варганов. Я считаю его своим виртуальным учителем, потому что был у него всего пару раз. Однажды купил у него игрушки, которые он лихо делал. Все-таки этот человек известен по всему миру. Его вещи – как символ России – объездили с выставками почти весь свет. Они были и в Австралии, и в Японии, и в Канаде, и в Израиле, да Бог знает где. Я смотрел на его работы и вдохновлялся.

Александр занимался в основном объемными вещами, то есть у него ранняя Богородская игрушка идет от примитивной сколки углов, методом выколов формируется лик, руки, плечи, фигура. Простыми рублеными приемами такая топорная работа дает в результате невероятную выразительность. Я считаю это средневековым русским кубизмом. И я пошел по этому пути.

Вот видите. Это так называемая маховая резьба. В этом месте она увеличена неспроста, а для обращения особого посыла к зрителю, чтобы его удостоверить, что мои работы не проигрывают при масштабном увеличении. Еще здесь хорошо виден сам характер резьбы.

Обратите внимание, вот раз мазок, два мазок, выемка, упрощенное строение лика, рук. Но при этом есть определённый смысл. Например, «Благовещение». Тут поймана некая динамика. Фигура устремлена к Богородице Гавриила, нога и крыло вышли из глубины доски на первый план, ушли за рамки определенно начертанного квадрата. Вот в этом есть определенный посыл, какая-то ломкая пластика, формирующая среду.

На иконе «Сретение Господне» тоже лаконично изображены строения. Богородица – мать Христа, несущая младенца, – отдает его Симеону Богоприимцу.

- Вы сказали пластичная резкость, это же такие противоречащие друг другу понятия. Как вам удается их совмещать?

- В этом есть толк. Ну вот посмотрите. Какая миниатюрная вещь. Сейчас вам покажу протограф. Есть аналогичная работа монастырская еще более мелкая – это подарок от отца Зенона. Это складень, так называемая походная церковь Новгородского толка. Там клейма очень миниатюрные, два сантиметра на два сантиметра. Каким нужно владеть мастерством и зрением, чтобы вырезать глазным ланцетом сюжеты, вбивая их в эти миллиметры?

А сюжеты глобальные: «Преображение», «Сретение», «Троица», «Воздвижение креста», «Омовение ног». Это очень интересно, иметь дома такой протограф, первооснову. Он стимулирует к развитию и совершенствованию.

- Вы отличаете для себя такие понятия, как вера и религия?

- Знаете, я не такой глубоко верующий человек. Все же воспитан в советское время, хоть и внук священника. Моя мать запрещала мне об этом кому-либо говорить. Я прошел и пионерский, и комсомольский возраст. Все стадии рос в атеистическом месте. Но вот многое во мне перевернула та встреча с великим иконописцем отцом Зеноном. Это мой духовный отец.

- А как вы видите аудиторию, которая будет посещать эту выставку?

- Большая часть публики мне знакома, потому что я часто запечатлеваю их лица на бумаге. Это такое определенное знакомство с публикой. Вот это вы.

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Дарья Сергеева