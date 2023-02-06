Псковские врачи рассказали о своей работе в Херсонской области
Врачи, работающие в Херсонской области, рассказали о своей работе, сообщает телеграм-канал «Берислав. Новости».
«Вот помогаем работать на компьютерном томографе, так как своего персонала здесь нет. За четыре дня работы удалось выявить много различных патологии: это и черпно-мозговые травмы, и нарушения мозгового кровообращения, и патологии лёгких», — рассказали врачи.
Специалисты оказывают все виды медицинской помощи — хирургическую, выскотехнологичную, терапевтическую и другие.
Ранее сообщалось, что псковские врачи приехали работать в Херсонскую область.
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