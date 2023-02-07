Молодежный форум «С места в карьеру» стартовал в Пскове

10:50, 07 февраля 2023, ПАИ

Молодежный форум «С места в карьеру» стартовал в Пскове сегодня, 7 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы уже не первый раз становимся региональной площадкой для такого мероприятия, потому что в рамках нашего коллектива действует российское общество «Знание», есть региональный координатор. Это мероприятие проходит уже второй раз», - рассказала и. о. ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Ольга Урсова.

По её словам, в мероприятии примут участие около 500 старшеклассников и студентов учреждений среднего профобразования. «И очень здорово, что именно педагогическое сообщество является посредником между молодыми ребятами и представителями бизнеса, потому что важно сделать в карьере правильный первый шаг, а учитель-педагог, который каждый день видит ребенка, должен знать все современные направления, - продолжила Ольга Урсова. - Поэтому такая связка – молодежь, педагогическое сообщество, успешные представители бизнеса - сегодня и завтра будет очень тесно работать».

Программа разделена на три блока: профессиональное развитие, карьера, бизнес. Лекции, мастер-классы, профориентационные тестирования и собеседования для старшеклассников и студентов проведут лучшие российские эксперты в области построения карьеры и бизнеса.

«В рамках этих направлений будут выступать бизнесмены, которые сделали свою карьеру, они будут говорить, на что обратить внимание, как выбрать профессию, которая позволяет реализоваться, - обратила внимание организатор мероприятия. - Сегодня фокус внимания будет на развитии сельского хозяйства, это современная и важная тема. Каждый из юношей и девушек должен задуматься, когда и каким образом он усиливает общее дело».