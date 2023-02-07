В Псковской области достаточно доноров крови – медик

15:39, 07 февраля 2023, ПАИ

В Псковской области достаточно доноров крови, заявила главный врач Станции переливания крови в Псковской области Любовь Малыхина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Она отметила, что нехватка не ощущается благодаря 125 ФЗ, который приняли в 2012 году. «Часто люди идут не за выплатами, а потому что им хочется помочь», - заметила Любовь Малыхина.

Также она обратила внимание, что государство предоставляет почетным донорам единоразовую ежегодную выплату в 14 тысяч рублей. Звание почетного донора можно получить, сдав кровь более 40 раз, плазму более 60 раз, а также если сдать кровь и плазму 25 раз.

Ранее сообщалось, что ежегодная потребность медицинских организаций Псковской области в крови и ее компонентах составляет около 6,2 тысячи литров в год.