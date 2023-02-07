Резкий рост медийности митрополита Тихона отметила «Псковская правда»

16:17, 07 февраля 2023, ПАИ

Внушительный рост продемонстрировал митрополит Псковский и Порховский Тихон в январском медиарейтинге газеты «Псковская правда»: +19 позиций в региональном топ-30, медиаиндекс 1 796. Издание составило рейтинги на основе данных федеральных и региональных СМИ из системы «Медиалогия».

Ростом упоминаемости псковский владыка обязан совещанию по 550-летию монастыря в Печорах, а также встрече с министром культуры РФ Ольгой Любимовой и министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным (в последней Тихон участвовал вместе с губернатором). Разумеется, большое внимание региональные СМИ уделили и традиционному рождественскому посланию митрополита.

Кроме того, митрополит вошел и в федеральный топ-10: в нем он находится на третьем месте с медиаиндексом 923. Внимание российских СМИ привлекла прозвучавшая на встрече в Минкульте идея по созданию музейно-выставочного комплекса при мемориале «Князь Александр Невский с дружиной» в Самолве.

Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».