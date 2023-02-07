Алла Сердцева: Только помогая друг другу, мы достигнем победы
Руководитель студенческих отрядов Псковской области, член Общественной палаты Псковской области Алла Сердцева высказалась о работе псковских медиков в Херсонской области.
«Это очень хорошо, что есть такая возможность помочь нашим регионам. Здорово, что нашлись люди, которые не побоялись и не остались равнодушными. Хочется сказать спасибо каждому, кто причастен к этому событию. Так держать. Только вместе, только помогая друг другу, мы достигнем победы и спокойствия в каждом нашем доме», - сказала Алла Сердцева.
Ранее сообщалось, что бригада псковских врачей приступила к работе в Херсонской области.
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