Алла Сердцева: Только помогая друг другу, мы достигнем победы

17:17, 07 февраля 2023, ПАИ

Руководитель студенческих отрядов Псковской области, член Общественной палаты Псковской области Алла Сердцева высказалась о работе псковских медиков в Херсонской области.

«Это очень хорошо, что есть такая возможность помочь нашим регионам. Здорово, что нашлись люди, которые не побоялись и не остались равнодушными. Хочется сказать спасибо каждому, кто причастен к этому событию. Так держать. Только вместе, только помогая друг другу, мы достигнем победы и спокойствия в каждом нашем доме», - сказала Алла Сердцева.

Ранее сообщалось, что бригада псковских врачей приступила к работе в Херсонской области.