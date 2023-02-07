Омбудсмены Северо-Запада обсуждают меры поддержки семей мобилизованных

17:41, 07 февраля 2023, ПАИ

Уполномоченные по правам человека в Вологодской, Новгородской и Мурманской областях посетили региональный штаб комитета семей воинов Отечества в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мои коллеги заинтересовались работой Псковской области по вопросам оказания социальной поддержки семьям мобилизованных и военнослужащих», - рассказал уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

Он также добавил, что сегодня пройдёт совещание, участники которого обсудят меры социальной поддержки семей мобилизованных и военнослужащих, которые находятся в зоне СВО. В нём примут участие уполномоченные по правам человека из Новгородской, Мурманской, Вологодской и Псковской областей, руководители комитета по социальной защите Псковской области, вице-спикеры областного Собрания депутатов и глава Общественной палаты региона.

«Мы рассмотрим, какие меры социальной поддержки реализуются в каждом регионе из тех, кто сегодня прибыл, чем они отличаются, может, что-то стоит каждой области взять из практики другого региона», - уточнил Дмитрий Шахов.

Уполномоченный по правам человека в Вологодской области Олег Димони заметил, что вопросы, связанные с мерами поддержки семей мобилизованных и военнослужащих, которые участвуют в СВО, обсудят и в Санкт-Петербурге.

«Сегодня и завтра у нас в Пскове проходит серьезное освещение представителей Северо-Запада. Оно не закончится в Пскове, эти же проблемы мы будем обсуждать в Санкт-Петербурге», - сообщил он. Там омбудсмены встретятся с уполномоченными по правам человека в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.

«Когда приеду домой, буду разговаривать с руководством области, чтобы создать у нас, на Вологодчине, что-то подобное такому центру помощи, как в Пскове», - поделился Олег Димони.