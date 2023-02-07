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Культура

Телеканал Russia Today снял программу о народе сето

Программу о народе сето снял телеканал Russia Today. Фото: Изборский музей

Съёмочная группа телеканала Russia Today посетила музей-заповедник «Изборск» для съёмки программы «Одноэтажная Россия», сообщили в пресс-службе заповедника.

В частности, материалы для программы снимали 6 и 7 февраля в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово. Также телевизионная команда посетила и сам Изборск, где они снимали Труворово городище, Словенские ключи и Изборскую крепость.

Напомним, «Одноэтажная Россия» — это серия travel-программ о малых городах России историка и автора популярного блога Nowandthenrussia Петра Посмакова. Выпуск программы, в котором можно будет увидеть объекты Изборского музея-заповедника, выйдет на канале «RT Россия» примерно через пять недель.

Ранее представители народа сето стали героями нового выпуска передачи «Еда. Живая и мёртвая» на телеканале НТВ

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