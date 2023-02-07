В Островской больнице используют возможности телемедицины для врачебных консилиумов

22:00, 07 февраля 2023, ПАИ

В 2022 году Островской межрайонной больницой было проведено 27 телемедицинских консультаций в формате «врач – врач», сообщает комитет по здравоохранению Псковской области.

Данная технология была реализована для диагностирования сложных случаев, когда необходимо провести консилиум с врачом, который имеет больший клинический опыт и большее количество пациентов необходимого профиля, а также оценить целесообразность перевода пациента в специализированное отделение другой медицинской организации.

Больше всего было проведено телемедицинских консультаций со специалистами Псковской областной клинической больницы (14) и Псковской областной инфекционной клинической больницы (6), а также дтской областной клинической больницы, Псковского областного клинического онкологического диспансера и Псковского клинического перинатального центра. Чаще всего требовались консультации эндокринолога, инфекциониста, онколога, сосудистого хирурга.

Данная технология хорошо зарекомендовала себя и будет использоваться и дальше, отметили в комитете.

Ранее ПАИ писало, что представители комитета по здравоохранению Псковской области и главные врачи лечебных учреждений региона приняли участие в ярмарке вакансий, организованной Первым Санкт-Петербургским государственным медицинским университетом им. И. П. Павлова.