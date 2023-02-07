В России предложили запретить рекламу фирм, помогающих в уклонении от армейской службы

23:00, 07 февраля 2023, ПАИ

Депутаты парламента Башкирии (Курултая) предложат Госдуме запретить рекламу уклонения от воинской обязанности в России. Об этом заявил спикер парламента республики Константин Толкачев. Его комментарий приводится в Telegram-канале регионального госсобрания, сообщает Lenta.ru.

По мнению депутата, сейчас вокруг много «агрессивной рекламы» разных компаний, которые обещают оказать уклонисту необходимые юридические и медицинские услуги, он смог избежать призыва на законных основаниях. Толкачев подчеркнул, что уклонение от службы в армии является уголовным преступлением, а неисполнение обязанностей воинского учёта и уклонение от медобследования наказывается по Административному кодексу (КоАП). Он допустил, что подобные рекламные ролики подталкивают граждан к правонарушению.

«Мы предлагаем запретить такую рекламу, чтобы ограничить её негативное влияние на военнообязанных граждан и на ход призывной кампании», — отметил Толкачев.

Он также счёл уклонистами клиентов компаний, занимающихся помощью в получении военного билета на законных основаниях.

Согласно данным Минобороны, призывник обязан после получения повестки явиться на медкомиссию, члены которой должны выяснить, годен ли он к службе в армии.

26 января сообщалось, что председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов не увидел необходимости менять возраст призывников к весеннему призыву.

В конце декабря 2022 года глава Минобороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства выступил с предложением поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва — с 27 до 30 лет. В какие сроки будет производиться изменение возраста призыва в армию, глава министерства тогда уточнять не стал.