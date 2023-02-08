Всероссийский детский центр в Печорах построят на базе бывшего лагеря «Солнечный»

07:37, 08 февраля 2023, ПАИ

Всероссийский детский центр, строительство которого ведётся в Псковской области, будет располагаться на площадке бывшего оздоровительного лагеря «Солнечный». Об этом вечером 7 февраля сообщил губернатор Псковской области в своем Telegram-канале.

Он добавил, что строительство ведётся силами Министерства обороны РФ. Согласно обновлённой концепции, он будет располагаться на берегу озера Калацкое, на площадке бывшего оздоровительного лагеря «Солнечный».

Глава региона заявил, что сейчас ведётся подготовка к передаче земельного участка. После этого начнутся строительные работы.

В конце декабря 2022 года Михаил Ведерников заявлял, что власти Псковской области намерены создать всероссийский детский центр в Печорском районе на базе детского лагеря «Стремительный». Стоимость возведения такого объекта оценивается в 3 млрд рублей, финансирование власти региона планируют получить из федерального бюджета. По оценке главы региона, этот лагерь «станет знаковым местом не только для нашей области, но и для всей нашей страны».

Отметим, что данный вопрос обсуждался накануне на совещании с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Помимо детского центра, на нём также обсудили строительство учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ.