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Общество

Книги в формате 4D поступили в псковскую библиотеку «Радуга»

Книжный фонд модельной детской экологической библиотеки «Радуга» пополнился 65 новыми изданиями, сообщили в пресс-службе администрации города. 

«Книги – это приз за победу библиотеки во Всероссийском конкурсе «Золотая полка». В 2022 году учреждение заняло второе место среди городских библиотек в номинации «Лучший модельный фонд детской (специализированной) библиотеки», - пояснили в пресс-службе. 

Библиотека получила коллекцию книг от партнеров конкурса. Это книги по школьной программе, научно-познавательная литература, мастрид для подростков, книги-победители и номинанты литературных премий и даже книги 3D и 4D-форматов. Совсем скоро они займут свои места на полках библиотеки, подчеркнули в администрации. 

Напомним, что в 2021 году детская экологическая библиотека «Радуга» на улице Новоселов, 11 была модернизирована в рамках нацпроекта «Культура». Это вторая модельная библиотека, которая открылась в городе благодаря участию и победе в федеральном проекте «Культурная среда». 

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