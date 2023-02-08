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Общество

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области выросла более чем на 22%

На 22,4 % выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области с 30 января по 5 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Всего зарегистрирован 6061 случай.

Недельные эпидпороги не превышены во всех возрастных группах. Заболеваемость ниже недельного эпидемического порога по совокупному населению области на 33,9 %.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в десяти муниципальных образованиях: Струго-Красненском, Пушкиногорском, Себежском, Палкинском, Красногородском, Невельском, Дновском и Порховском районах, а также в Великих Луках и Пскове.

По результатам лабораторных исследований в рамках мониторинга среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа. На их долю приходится 66,7 %. Самым распространенным штаммом гриппа являлся грипп В – 83,3 %. Вирусы гриппа А(H1N1)pdm2009 составили 16,7 %. Из числа респираторных вирусов негриппозной этиологии на прошедшей неделе выявлены РС-вирусы, риновирусы.

Количество паицентов с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, нуждающихся в стационарном лечении, увеличилось за неделю на 23,4 % (58 человек, или 1 % от числа заболевших).

Ранее сообщалось, что в связи с заболеваемостью детей гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Псковской области закрыто 28 классов в 15 образовательных организациях, три группы в трёх дошкольных организациях и две группы в одной организации среднего профессионального образования.

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