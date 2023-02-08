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Культура

О создании Музея оккупации расскажут гостям «Изборской пятницы»

Очередное заседание исторического кружка «Изборская пятница» пройдет в музее-заповеднике «Изборск» 10 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея.

Мероприятие будет посвящено Музею истории оккупации и геноцида населения Псковской области в 1941-1944 годах, который открылся в Пскове минувшей осенью.

Фото: Андрей Степанов

Участники встречи узнают историю создания музея от момента, когда губернатор региона Михаил Ведерников дал соответствующее поручение, до того дня, когда в зал вошли первые посетители. Вниманию слушателей также будут представлены фото- и видеоматериалы о музее.

Мероприятие организовано совместно с Государственным архивом Псковской области (ГАПО). Знакомить участников исторического кружка с деятельностью музея будет директор ГАПО Наталья Исакова, её заместитель Валерия Волкова и начальник отдела ГАПО Елена Григорьева. Заседание исторического кружка состоится 10 февраля в 14:00 в выставочном зале музея-заповедника по адресу: Изборск, ул. Печорская, 37.

Напомним, музей открылся 22 октября 2022 года, в День памяти сожженных деревень, на улице Ленина, 3, где в годы Великой Отечественной войны размещался карательный орган «Эстонская полиция безопасности и СД». В музее представлена постоянно действующая экспозиция «Музей истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941–1944 гг.».

В основе выставки - копии документов ГАПО, федеральных архивов, архивов Санкт-Петербурга, Центрального архива ФСБ России и регионального управления ФСБ России.

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