50 тонн гуманитарной помощи успешно доставили псковским военнослужащим в зону СВО

17:24, 08 февраля 2023, ПАИ

50 тонн гуманитарной помощи с необходимыми вещами и продуктами доставили псковским военнослужащим в зону СВО. Об этом сообщает губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Нашим военнослужащим в зону проведения СВО успешно доставили крупный груз с необходимыми вещами и продуктами – в общей сложности порядка 50 тонн. Это строительные и пиломатериалы, топливо, газовые баллоны с горелками, лампочки. Также привезли большое количество (две полных «газели») личных посылок от семей. Груз собирали всей Псковской областью», - написал губернатор.

В поездке приняли участие корреспонденты «Первого Псковского». «Они поговорили с воинами о жизни и быте, передали приветы с родной земли и привезли ответные слова благодарности всем, кто участвовал в сборе помощи», - добавил Михаил Ведерников.